Главу Пряжинского района Галину Иванову обвиняют в мошенничестве

Уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Глава Пряжинского района обвиняется в мошенничестве.

На официальном сайте района сообщается, что "решением I сессии Совета Пряжинского национального муниципального района IV созыва 25 сентября 2018 года" главой района была избрана Галина Иванова.

Она также является руководителем Матросского сельского поселения.

По версии следствия в период с февраля по май 2019 года глава района подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда, которые представила в бухгалтерию администрации района, вследствие чего незаконно получила бюджетные денежные средства за якобы имевшие место командировки на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

Кроме того, в результате указанных противоправных действий обвиняемой около 5 тысяч рублей были необоснованно перечислены в налоговый орган в качестве налога на доходы физических лиц.



Ранее депутаты со второй попытки выбрали главу Пряжинского района.