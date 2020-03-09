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Главу Пряжинского района Галину Иванову обвиняют в мошенничестве

Новости. Общество
10:12, 10 Марта 2020
фото: © Сайт администрации Пряжинского района
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Уголовное дело будет направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Глава Пряжинского района обвиняется в мошенничестве. 

На официальном сайте района сообщается, что "решением I сессии Совета Пряжинского национального муниципального района IV созыва 25 сентября 2018 года" главой района была избрана Галина Иванова. 

Она также является руководителем Матросского сельского поселения. 

По версии следствия в период с февраля по май 2019 года глава района подготовила фиктивные табели учета своего рабочего времени и расчета оплаты труда, которые представила в бухгалтерию администрации района, вследствие чего незаконно получила бюджетные денежные средства за якобы имевшие место командировки на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

Кроме того, в результате указанных противоправных действий обвиняемой около 5 тысяч рублей были необоснованно перечислены в налоговый орган в качестве налога на доходы физических лиц.

Ранее депутаты со второй попытки выбрали главу Пряжинского района.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2020-03-10 12:45:56
Старики сами оплачивают телевидение, которое убеждает их, что в стране все хорошо и пенсии у них большие.
Изя
2020-03-10 12:28:30
Это же мелкая воришка . Когда уже крупных жуликов во власти начнут выявлять и сажать . Подзагнила чего то Карелия , надо бы и почистить её капитально ))) Кайдалова явно мало ))) :)
Ванёк
2020-03-10 12:03:40
Вотчина Гусева , Ермолаева , традиции " достойно " продолжаются . Воровство в Карелии среди чиновников стало нормой , кумовство даёт офигенные негативные всходы . Пример республиканских чиновников в помощь , всяким жуликам , по-меньше рангом . Вот где раздолье для правоохранительных органам . Куда ни плюнь , в вора попадёшь .
Вася
2020-03-10 12:00:54
Наш майор непонятно каких войск ,попрыгунья с шестом Исинбаева жившая в Монако там же родившая , конечно же ,гордится нашей страной . Из далека.
Koira
2020-03-10 11:44:03
Очередной единорос и путираст?
бюджет
2020-03-10 11:08:00
А сколько же бабосиков пролетает мимо кассы Мэрии от парковки у вокзала?
Вася
2020-03-10 10:41:08
Очередной патриот и высокоэффективный менеджер Якунин – покинул Россию.
Гостья
2020-03-10 11:08:30
Вася,

Это масс старт???
новый
2020-03-10 10:29:46
Симпатичная. Не иначе завистливые бабки из бухгалтерии подставили. Всех проверить на полиграфе.
Njkdez
2020-03-10 10:16:25
Почему Мирошник не обвиняют? Лес не законно вырубили на карьере и тишина? У нее "крыша" сильная? На ул.Ленинградской в детском саде "крыша" выстояла на деток не упала ? Сдюжила? Крыша Богом хранимая сильна?
Гость
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