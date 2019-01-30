Депутаты со второй попытки выбрали главу Пряжинского района

В Карелии Пряжинский муниципальный район вновь возглавила Галина Иванова.

На состоявшейся накануне сессии Пряжинского районного совета была избрана глава района. Эту должность заняла руководитель Матросского сельского поселения Галина Иванова, сообщается в официальной группе районной администрации.

Напомним, на предыдущей сессии, которая состоялась 18 декабря, районного главу выбрать не удалось. На суд депутатов предлагались две кандидатуры – Галины Ивановой и Андрея Ореханова, возглавляющего Эссойльское сельское поселение. По итогам голосования ни один из претендентов не набрал две трети депутатских голосов, которые требуются для победы. Депутатам Пряжинского совета пришлось вернуться к выборам главы в январе.

Отметим, что Галина Иванова ранее уже возглавляла Пряжинский район, но утратила статус в связи с истечением полномочий главы Матросского сельского поселения. В начале декабря жители Матросов переизбрали ее на новый срок.