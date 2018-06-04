Руководители Управтодора Карелии должны быть "образцом профессионализма"

Издан приказ об утверждении Кодекса этики и профессионального поведения работников Управления автомобильных дорог.

Значительная часть этого документа, созданного министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, посвящена мерам по борьбе с коррупцией.

Согласно документу, руководители Управтодора должны быть для других работников "образцом профессионализма, безупречной репутации… принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости".

Подробности – на "Вестях Карелии".