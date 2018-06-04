Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
11:07, 04 Июня 2018

Руководители Управтодора Карелии должны быть "образцом профессионализма"

По теме

Жители Карелии расскажут Путину о проблемах в ЦРБ, колледже и Доме культуры
04.06.18 14:13
Почти 1,4 тысячи человек покусали клещи в Карелии
04.06.18 13:43
Автошкола "Престиж" приняла участие в фестивале "ЗОЖный район 2.0"
04.06.18 13:21
Все новости
Загрузка...

Издан приказ об утверждении Кодекса этики и профессионального поведения работников Управления автомобильных дорог.

Значительная часть этого документа, созданного министерством по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, посвящена мерам по борьбе с коррупцией.

Согласно документу, руководители Управтодора должны быть для других работников "образцом профессионализма, безупречной репутации… принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему работники не допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать пример честности, беспристрастности и справедливости".

Подробности – на "Вестях Карелии".

По теме

Жители Карелии расскажут Путину о проблемах в ЦРБ, колледже и Доме культуры
04.06.18 14:13
Почти 1,4 тысячи человек покусали клещи в Карелии
04.06.18 13:43
Автошкола "Престиж" приняла участие в фестивале "ЗОЖный район 2.0"
04.06.18 13:21
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-06-04 12:40:34
Ударим по дорожной мафии Кодексом ! На заборе тоже написано,только мало кто верит.Думаете этим Кодексом можно победить дорожную коррупционную истему???Сомневаюсь,однако :)
User
2018-06-04 12:19:30
Не понял, чтобы быть образцом профессионализма нужно не допускать "коррупционно опасного поведения"? :) А где тут слово "работать"?
Сергей
2018-06-04 11:43:16
Вы что, ребята, против "Единой России" решили пойти!? Или это новые инструкции прикрытия с верху пришли?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека
28.05.2018, 14:25
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой
28.05.2018, 21:30
ФОТО: Полностью голая 51-летняя певица в неубранной квартире (18+)
31.05.2018, 09:03
ВИДЕО: В Петрозаводске в последний день мая пошел снег

Аналитика

Сегодня 14:07
Тема недели
Питкяранта закрывается
Жители небольшого карельского города на Ладоге в шоке: закрываются сразу два важных учреждения – медицинское и образовательное. При этом власти называют провокаторами желающих отстоять социальные объекты.
Древлянка без Алиханова 1
Сегодня 12:54
Цвет праймериз – серый
Сегодня 10:10
Работа до последнего пациента
30.05.2018 10:49
К делу подключились консультанты 5
29.05.2018 12:28
Вся аналитика

Чтиво

01.06.2018 15:07
Без политики
Радость до небес 1
В Петрозаводске торжественно открыли сезон фонтанов, которые подготовили к работе сотрудники АО "ПКС-Водоканал".
"Сам справлюсь с божьей помощью" 6
01.06.2018 10:29
Просто плюнь! 5
29.05.2018 14:00
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
01.06.2018 10:20
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»