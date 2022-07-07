Руководство заповедника в Карелии обвинило Пограничную службу ФСБ в «поиске компромата» на директора

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам финансовых злоупотреблений в заповеднике «Костомукшский», а там это расценивают как давление на директора и попытку смещения его с должности.

О скандале вокруг учреждения стало известно после того, как в его официальной группе Вконтакте появился пост с красноречивым названием «Охота на директора заповедника». Администрация заповедника заявила, что 6 июля там прошли обыски с участием сотрудников Следственного комитета и Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия. Обыски проводились в офисе заповедника, квартирах директора Сергея Тархова и его заместителя по экономике и финансам Гузэли Кулиевой.

Руководство учреждения заявило, что «в течение последних полутора лет Пограничное управление ФСБ России по Республике Карелия ведёт активный поиск компромата на деятельность директора».

«Для себя мы видим одно объяснение этого факта — попытка оказать давление на директора заповедника Сергея Тархова. Дирекция заповедника в течение полутора лет находится под пристальным вниманием Службы в городе Костомукша Погрануправления ФСБ России. Это проявляется в регулярных запросах разнообразных документов, подключению к проверкам прокуратуры и Следственного комитета. В общем, делается всё, чтобы создать невыносимую обстановку и побудить директора сложить полномочия», — заявили в администрации.

Что на это ответили в Пограничном управлении, читайте в статье «Заповедные деньги довели до уголовного дела».