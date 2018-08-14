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Новости. Экономика
09:30, 14 Августа 2018

"Русал" в августе завершит консервацию завода в Карелии

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Консервация электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ), чья продукция с апреля поступает на склад из-за американский санкций, завершится в августе.

"В связи с тем, что продукция НАЗ из-за американских санкций и невозможности сбыта последние четыре месяца шла на склад, "Русал" был вынужден начать консервацию электролиза для снижения убытков, которую планируется завершить в августе", - говорится в комментарии компании для ТАСС.

Сотрудники предприятия в настоящее время заняты на работах, связанных с остановкой электролиза, отмечают в "Русале". Часть из них уже рассматривает варианты по дальнейшему трудоустройству. Несколько работников высказали желание продолжить работу на "Русском радиаторе", а часть - рассматривают предложения о работе на предприятиях алюминиевого дивизиона компании или у других работодателей региона.

"Русал" обещает "придерживаться повышенных социальных обязательств, чтобы обеспечить возможность трудоустройства и переобучения на новые специальности, переезда на новые места сотрудникам, которые решат продолжить трудовой путь в других регионах или вне предприятия", - говорится в комментарии. Всем остальным будут предложены повышенные выплаты в рамках соглашения сторон.

Завод "Русский радиатор" в настоящее время работает в пуско-наладочном режиме. Впоследствии предприятие будет выпускать алюминиевые радиаторы. В "Русале" видят потенциал спроса на эту продукцию на отечественном рынке, поэтому ожидают, что завод "будет расширяться и, соответственно, набирать новых сотрудников".

В "Русале" также отметили, что работа всех объектов, задействованных в поддержании жизнеобеспечение поселка Надвоицы, продолжается в полном объеме. Часть сотрудников Надвоицкого завода продолжат на постоянной основе работать на этих участках.

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Комментарии

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Dredd
2018-08-14 11:54:37
12:15, 02 Августа 2018

Парфенчиков не ожидает сокращений на заводе "Русала", который подпал под санкции США

Власти Карелии не ожидают сокращения сотрудников в моногороде Надвоицы на алюминиевом заводе компании "Русал", которая подпала под санкции США.

"Сегодня "Русал" держит свои обязательства: люди работают, получают заработную плату, сокращений у нас не будет. Понятно, что есть внешние факторы, которые могут сыграть свою роль, но пока мы таких предупреждений не имеем...", - сказал ТАСС глава республики Артур Парфенчиков.
Мизантроп
2018-08-14 12:03:17
Dredd, Это старая разводка, когда убеждают сидеть и ждать улучшений,
лишь бы не протестовали.

Мизантроп
2018-08-14 11:18:16
А к декабрю, Администрация Президента, консервацию Карелии.
Беня
2018-08-14 12:17:24
Считаю возможным согласиться с товарищем Мизантропом :)
dgin
2018-08-14 11:27:45
Мизантроп, +100555
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