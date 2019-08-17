Рускеала попала в топ лучших мест для фотосессии в России

Достопримечательность Карелии стала третьим по популярности местом для фотосессий в России.

В преддверии Всемирного дня фотографии, который отмечается 19 августа, сервис Tvil.ru узнал у пользователей соцсетей, где получаются лучшие кадры в отпуске. Путешествующие по России отметили достопримечательности Крыма и Краснодарского края, Карелии, Казани, Москвы и Северной столицы, пишет КП.

Первое место занял Массандровский дворец в Ялте, второе – древний Херсонес в Севастополе. Третье и четвертое – Мраморный каньон в горном парке "Рускеала" в Карелии и мечеть Кул-Шариф в Казани.

В рейтинг попали также Витебский вокзал Санкт-Петербург, подвесной мост Skybridge в Сочи, сафари парк в Геленджике, канатная дорога на Воробьевых горах в Москве.