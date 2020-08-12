"Русский радиатор" рассчитывает на помощь властей Карелии по кадрам и сбыту

Правительство Карелии и ООО "Русский радиатор", созданное в поселке Надвоицы, заключили соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения деятельности предприятия.
Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Документ был подписан на встрече заместителя премьер-министра правительства Карелии Дмитрия Родионова с генеральным директором ООО "Русский радиатор" Дмитрием Мухиным.
В правительстве пояснили, что завод получит поддержку властей, как "системообразующая организация".
"Обсуждался план совместных действий, направленных на обеспечение деятельности системообразующей организации и решение вопросов в сфере дорожной инфраструктуры, коммунального хозяйства, кадрового обеспечения, стимулирования сбыта продукции на внутренних и внешних рынках", - говорится в сообщении.
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