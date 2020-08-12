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"Русский радиатор" рассчитывает на помощь властей Карелии по кадрам и сбыту

Новости. Экономика
15:52, 13 Августа 2020
фото: Илья Прохоров/ИА "Республика"
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Правительство Карелии и ООО "Русский радиатор", созданное в поселке Надвоицы, заключили соглашение о сотрудничестве с целью обеспечения деятельности предприятия.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Документ был подписан на встрече заместителя премьер-министра правительства Карелии Дмитрия Родионова с генеральным директором ООО "Русский радиатор" Дмитрием Мухиным.

В правительстве пояснили, что завод получит поддержку  властей, как "системообразующая организация".

"Обсуждался план совместных действий, направленных на обеспечение деятельности системообразующей организации и решение вопросов в сфере дорожной инфраструктуры, коммунального хозяйства, кадрового обеспечения, стимулирования сбыта продукции на внутренних и внешних рынках", - говорится в сообщении.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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кир
2020-08-13 16:09:01
Умерла так умерла. Рынок в социализме хочет купаться. :)
Гость
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