Рыбак поймал гигантского карпа и испугался за свою жизнь

Кровельщик поймал самого большого карпа в Великобритании, однако не стал фиксировать рекорд, так как опасается критики и угрозы жизни.

В понедельник, 12 октября, 38-летний Уэйн Мэнсфорд (Wayne Mansford) поймал зеркального карпа весом 34 килограмма по кличке Маршал в Кембриджшире. Он приманил рыбу на пеллетс (вид наживки — прим. ) и сладкую кукурузу. Британец десять минут сражался с рыбой, но все же вытащил ее. Мэнсфорд не поверил своим глазам и перепроверил вес карпа на весах друга. Его улов оказался на 3,1 килограмма тяжелее, чем нынешний рекордсмен. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание Daily Mail.

Пойманную кровельщиком рыбу запустили в озеро несколько лет назад, когда она уже весила шесть килограммов, и, поскольку она была привезена из-за границы, многие рыбаки считают, что ее нельзя считать исконной британской обитательницей водоема, а потому рекорд не должен фиксироваться. Они уверены, что стоит награждать лишь рыбаков, поймавших диких рыб, самостоятельно нагулявших вес.

Издание приводит в пример историю рыбака Тома Доэрти (Tom Doherty), который в 2016 году попытался зафиксировать как рекорд свой улов — 31,7-килограммового зеркального карпа, изначально завезенного из Израиля. Этот поступок вызвал столь сильное возмущение в сообществе рыболовов, что Доэрти угрожали расправой.

Сам Мэнсфорд считает, что рыболовы-традиционалисты просто завидуют его успеху, однако не уверен, что готов пойти на конфликт с ними. "Я уже получил много злых сообщений, но для меня карп остается карпом. Все карпы в каком-то смысле были завезены, но я обсужу этот вопрос с людьми и посмотрю, что мы решим", — объяснил он.

Представитель организации, фиксирующей рыболовные рекорды в Великобритании, заявил, что из уважения к Мэнсфорду откажется от комментариев. Однако он отметил, что ранее рыбы, пойманные в том же озере, не фиксировались как рекордные, так как их прикармливают. Тем не менее представитель подчеркнул, что каждая ситуация рассматривается отдельно.