Рыбаки из Карелии заблудились в Ленобласти

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Семеро рыбаков на снегоходах заблудились в районе водохранилища Ивинский разлив.
Ранним утром 3 января семеро рыбаков на трех снегоходах заблудились в Ленобласти, пишет 47 news.
Рыбаки запросили помощи, и к ним на снегоходе выехал местный лесничий. Спустя пару часов ему удалось найти компанию.
"Ездил по берегу, своими фарами им светил и фонарем от карабина. Они сами выползли с разлива. Пьяненькие были. Пообещали мне батарейки купить, сказали, что с ними все в порядке, и уехали", - рассказал лесничий.
Выяснилось, что рыбаки были из поселка Ладва.
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