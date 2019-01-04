Рыбаки из Карелии заблудились в Ленобласти

Семеро рыбаков на снегоходах заблудились в районе водохранилища Ивинский разлив.

Ранним утром 3 января семеро рыбаков на трех снегоходах заблудились в Ленобласти, пишет 47 news.

Рыбаки запросили помощи, и к ним на снегоходе выехал местный лесничий. Спустя пару часов ему удалось найти компанию.

"Ездил по берегу, своими фарами им светил и фонарем от карабина. Они сами выползли с разлива. Пьяненькие были. Пообещали мне батарейки купить, сказали, что с ними все в порядке, и уехали", - рассказал лесничий.

Выяснилось, что рыбаки были из поселка Ладва.