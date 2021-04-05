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Рыбаки сфотографировались с акулами-людоедами и лишились денег

Новости. Общество
19:40, 06 Апреля 2021
фото: 9News
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В австралийском штате Западная Австралия наказаны рыбаки, случайно поймавшие в сеть двух больших белых акул, также известных как акулы-людоеды.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на сайт Beach Grit.

Инцидент произошел в апреле 2019 года. Подняв жаберную сеть, установленную в нескольких километрах от берега, капитан рыболовного судна Джеймс Стюарт Тиндолл (James Stewart Tindall) и матрос Тайрон Ли Хардинг (Tyrone Leigh Harding) увидели в ней двух мертвых акул. Рыбаки сфотографировались на фоне улова, а затем разрезали акул и взяли на память их челюсти.

Через месяц сотрудники государственной службы по охране рыбных ресурсов обнаружили в реке Калган отрезанные акульи плавники, пишет Perth Now. Подозрение пало на Хардинга. При обыске у него нашли акулью челюсть, а также фотографии и видео с мертвыми акулами. В начале марта 2020 года суд запретил матросу ловить рыбу в течение одного года. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере 12,5 тысячи австралийских долларов (730 тысяч рублей).

Первого апреля был вынесен приговор капитану судна. Как и Хардинга, Тиндолла обвиняли в лове охраняемых рыб. Его приговорили к штрафу на 20 тысяч австралийских долларов (1,17 миллиона рублей) и запретили ловить рыбу на один год.

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