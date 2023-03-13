Рыбацкий комитет России призвал главу Карелии отменить решение о создании рыбоводного участка на Лоухском озере

Общественная организация российских рыбаков настаивает на необходимости соблюдения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

Рыбацкий комитет России направил сегодня обращение главе Карелии Артуру Парфенчикову с просьбой вмешаться в ситуацию вокруг Лоухского озера, где планируется создание форелевого хозяйства, и отменить решение о формировании на озере рыбоводного участка. Как отметили в общественной организации российских рыбаков, это решение принято вопреки мнению жителей поселка Плотина, выступающих против разведения форели на озере.

В Рыбацком комитете России настаивают на необходимости соблюдения конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. Руководство организации предложило республиканским властям найти альтернативные места для формирования рыбоводного участка.

Напомним, 21 февраля комиссия по определению границ рыбоводных участков Минсельхоза Карелии подавляющим большинством голосов высказалась за формирование участка для выращивания форели на Лоухском озере. Единственным членом комиссии, который проголосовал против, оказался руководитель Карельского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии Сергей Коркин.

Планы компании «Акварекс БИО» открыть на Лоухском озере форелевое хозяйство вызвали обеспокоенность населения поселка Плотина, для которых этот водоем является источником питьевой воды. В начале нынешнего года жители поселка дважды проводили собрания, на которых выступали против размещения на озере форелевой фермы.