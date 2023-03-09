Рыбные консервы подорожали в несетевых магазинах в Петрозаводске

Баночка самой дешевой сельди стоит 60 рублей. К рыбе прилагается клюква.

Рост цен на рыбные пресервы наблюдали в феврале компании, которые интересуются не только макроэкономическими показателями, но и за обычными ценами в магазинах. Рост в 6 % отмечен в несетевой рознице.

Мониторинг цен в петрозаводских гипермаркетах показал, что селедку в пластиковой упаковке 150 грамм без масла, но с клюквой, можно купить за 60 рублей. О других итогах еженедельного наблюдения за ценами на самое необходимое рассказывает проект «Жизнь и кошелек».