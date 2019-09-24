РЖД будет оповещать пассажиров об изменении графика поездов по смс

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Компания РЖД рекомендовала пассажирам оставлять свои контактные данные при покупке билетов, чтобы получать sms-сообщения об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования.
Как сообщает пресс-служба РЖД, компания уже начала рассылать такие оповещения.
"На оставленный номер телефона будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, в случаях форс-мажора", – отмечается в сообщении.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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