РЖД будет оповещать пассажиров об изменении графика поездов по смс

Компания РЖД рекомендовала пассажирам оставлять свои контактные данные при покупке билетов, чтобы получать sms-сообщения об изменениях в расписании движения поездов дальнего следования.

Как сообщает пресс-служба РЖД, компания уже начала рассылать такие оповещения.

"На оставленный номер телефона будут приходить уведомления о возможных задержках и изменениях в графике движения поезда, на который куплен билет, в случаях форс-мажора", – отмечается в сообщении.

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