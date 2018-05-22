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Новости. Общество
21:05, 22 Мая 2018

РЖД намеревается вносить дебоширов в поездах в черный список на год

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РЖД предлагает вносить нарушителей правил в поездах в черный список на год и только спустя это время снимать ограничения.

Об этом рассказал гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров в интервью РИА Новости.

Когда могут заработать эти черные списки, господин Белозеров не сказал, уточнив, что "пока эти изменения только прорабатываются".

"Предложения подготовили, но есть ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Иногда железнодорожный транспорт является единственным способом передвижения, и у человека нет другой альтернативы. Перевозчик не может отказать пассажиру в этом случае. Такие моменты необходимо законодательно прописать", — заявил он.

В прошлом году президент России Владимир Путин подписал закон о списках авиадебоширов. Документ, который вступит в силу в июне, дает авиакомпаниям право самостоятельно составлять "стоп-листы" хулиганов. Глава государства также не исключил введения наказаний для хулиганов в поездах.

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