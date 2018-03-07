РЖД предлагают финнам увеличивать перевозки контейнеров через Карелию

Руководство Октябрьской железной дороги предлагает увеличить перевозки контейнеров через станцию Вяртсиля

"Пропускная способность станции Вяртсиля не используется сегодня на 100%. Мы предлагаем нашим партнерам активнее использовать все технологические возможности, которыми обладает российская сторона, в частности существует возможность увеличения числа пар поездов, пропускаемых через станцию, с трех до пяти в сутки", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника ОЖД по Петрозаводскому территориальному управлению Владимира Троянова.

Железнодорожная станция Вяртсиля расположена в Сортавальском районе Карелии и является российским железнодорожным пунктом пропуска перед границей с Финляндией. Открыта только для грузового сообщения, пишет "Интерфакс".

По данным 2017 года, в экспортном сообщении через станцию перевозились в основном лесные грузы - более 380 тыс. тонн (порядка 60% от всего экспортного грузопотока станции).