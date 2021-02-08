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РЖД вновь запустить "Орланы" из Петрозаводска в Рускеалу на праздники

Новости. Общество
09:42, 09 Февраля 2021
фото: Правительство Карелии
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Рельсовых автобусы по маршруту "Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала" будут ходить в дни февральских и мартовских праздников, сообщает Минтранс Карелии.

Рейсы рельсовых автобусов по маршруту "Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала" разработаны с учетом возрастающего в этот период пассажиропотока и предусмотрены 21, 22, 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта.

Из Петрозаводска "Орланы" - два комфортабельных вагона - будут отправляться в 06.05, прибывая в Сортавалу в 11.54. Обратный рейс стартует из Сортавалы в 17:20 и прибудет на вокзал Петрозаводска в 23:40. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк "Рускеала", Кааламо, Хелюля.

Напомним, в первый туристический рейс по маршруту Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала рельсовый автобус отправился 2 января. автобусы РА-3 "Орлан" разработаны специально для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло.

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Комментарии

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елпидифор
2021-02-09 10:37:06
Идея неплохая, и стоило бы подумать о практически городах-спутниках - Птз и Кондопоге. Такое сообщение было было бы самым оптимальным, так как многие их жители ежедневно "мигрируют туда-сюда".
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