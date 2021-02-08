РЖД вновь запустить "Орланы" из Петрозаводска в Рускеалу на праздники

Рельсовых автобусы по маршруту "Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала" будут ходить в дни февральских и мартовских праздников, сообщает Минтранс Карелии.

Рейсы рельсовых автобусов по маршруту "Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала" разработаны с учетом возрастающего в этот период пассажиропотока и предусмотрены 21, 22, 23 февраля, а также 6, 7 и 8 марта.

Из Петрозаводска "Орланы" - два комфортабельных вагона - будут отправляться в 06.05, прибывая в Сортавалу в 11.54. Обратный рейс стартует из Сортавалы в 17:20 и прибудет на вокзал Петрозаводска в 23:40. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк "Рускеала", Кааламо, Хелюля.

Напомним, в первый туристический рейс по маршруту Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала рельсовый автобус отправился 2 января. автобусы РА-3 "Орлан" разработаны специально для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло.