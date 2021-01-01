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Первый рельсовый автобус поехал по туристическому маршруту из Петрозаводска в горный парк "Рускеала"

Новости. Общество
11:39, 02 Января 2021
фото: пресс-служба правительства Карелии
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"Орланы" соединяют Петрозаводск и Северное Приладожье в новогодние праздники, сообщили в правительстве Карелии.

В первый туристический рейс по маршруту Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала рельсовый автобус отправился 2 января, сообщили в правительстве Карелии.

Рейсы "Орланов" компания РЖД организовала специально для пассажиров, которые хотят отправиться в путешествие на новогодние и рождественские праздники в Северное Приладожье. Рельсовые автобусы "Орлан" № 932/931 будут курсировать по маршруту Петрозаводск – горный парк "Рускеала" – Сортавала со 2 по 9 января. В составе - 2 вагона, для пассажиров доступны более 130 мест.

Отправляясь из Петрозаводска в 05:50, "Орлан" будет прибывать в Сортавалу в 11:54. Оттуда он отправится в 17:20 и вернется в столицу Карелии в 23:56. В пути следования предусмотрены остановки на нескольких станциях: Чална-Онежская, Эссойла, Суоярви, Янисъярви, Маткаселькя, горный парк "Рускеала", Кааламо, Хелюля.

- Этот маршрут важен в целом для развития туризма в Карелии, а также непосредственно для жителей Приладожья - доступность железнодорожного транспорта для них повысится, - подчеркнул глава республики Артур Парфенчиков.

Глава также отметил, что совместно с руководством компании РЖД прорабатываются туристические направления и по другим территориям Карелии.

Заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов сообщил, что новый рейс пока запущен на период праздничных дней, но предполагается, что летом «Орланы» будут ходить до горного парка "Рускеала" и Сортавалы от Лодейного поля.

- Жители Петрозаводска и Санкт-Петербурга смогут добраться до станции Лодейное поле на "Ласточке", для этого будет состыковано расписание, - рассказал Дмитрий Пегов. – Также в новогодние праздники в составе поездов дальнего следования курсируют беспересадочные вагоны от Москвы до Питкяранты. Маршрут востребованный, думаю, в летнем графике он тоже останется.

В новогодние каникулы маршрут до горного парка "Рускеала" особенно популярен. Чтобы принимать дополнительные поезда, здесь построена еще одна платформа – второй путь.

Рельсовые автобусы РА-3 "Орлан" разработаны специально для пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Они отличаются повышенным уровнем комфортности для пассажиров: оснащены системами климат-контроля, подъемниками для инвалидных колясок, экологически чистыми туалетными комнатами, системами видеонаблюдения и информационными табло.

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