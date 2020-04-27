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С 29 апреля сдать анализ на коронавирус в Петрозаводске сможет любой желающий

Новости. Экономика
17:06, 27 Апреля 2020
фото: © Depositphotos
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Для забора анализа "Клиники на Чайкиной" ввели в эксплуатацию изолированный бокс с отельным входом с улицы, чтобы соблюсти все необходимые меры безопасности, в том числе, исключить возможные контакты пациентов между собой.

Забор биоматериала на коронавирус COVID-19 представляет собой мазок из ротоглотки (зева) и носа специальным зондом. Анализ на коронавирус доступен на платной основе всем желающим. Забор анализа проводится только у клинически здоровых людей, без признаков респираторного заболевания.

Для записи на анализ достаточно заполнить специальную форму на сайте и согласовать удобное время с администратором клиники. Оформление всех необходимых документов происходит дистанционно, чтобы исключить контакты пациента с персоналом и другими посетителями клиники. Оплатить услуги можно только бесконтактными способами – предварительно на сайте или по факту через терминал оплаты. А получить результат исследования можно уже через два рабочих дня

Заполнить заявку на проведение анализа на СOVID-19, а также ознакомиться с подробной информацией о порядке оказания услуги и подготовке к исследованию Вы можете на сайте https://poli.clinic/index.html.

Для корпоративных клиентов действуют специальные условия, также предусмотрена возможность выезда представителя клиники на предприятие для забора анализа.

Стоимость анализа на коронавирус COVID-19 – 1900 рублей.

Телефон:  (8142) 222-004

О возможных противопоказаниях необходимо проконсультироваться со специалистом.

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