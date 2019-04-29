С долгами далеко не уедешь

Впереди длинные майские выходные, и те, кто может позволить себе отправиться за границу, вряд ли упустят такую возможность.

Но более трех миллионов россиян не покинут страну из-за долгов. Петрозаводчане – не исключение.

На сегодняшний день по данным ООО "КРЦ" более восьми тысяч горожан задолжали за услуги водоснабжения и водоотведения более 100 млн рублей. Сумма устрашающая, но самое удивительное то, что многие даже не подозревают о долгах и не помнят, платили ли они по счетам в прошлом месяце.

Прежде чем отправиться в путешествие, уточните, есть ли у вас долги за услуги ЖКХ. Это можно сделать по телефону Центра единого обслуживания 56-04-31 и по адресам: ул. Гоголя, 60 и ул. Варламова, 9.

Если долг есть, а возможности закрыть всю сумму разом нет, обратитесь в ЦЕО за договором рассрочки.

Даже если вы не планируете выезжать за границу, в любом случае не стоит тянуть с оплатой. Просроченная задолженность "за воду" приведет к установке заглушки, а долги будут взысканы через суд. Демонтаж заглушки, судебные расходы – ненужные траты денег и нервов.

Обращайтесь в ЦЕО за информацией по вашим лицевым счетам и путешествуйте без долгов!