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Новости. Экономика
09:18, 29 Апреля 2019

С долгами далеко не уедешь

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Впереди  длинные майские выходные, и те, кто может позволить себе отправиться за границу, вряд ли упустят такую возможность.

Но более трех миллионов россиян не покинут  страну  из-за долгов. Петрозаводчане – не исключение.

На сегодняшний день по данным ООО "КРЦ"  более восьми тысяч  горожан задолжали за услуги водоснабжения и водоотведения более 100 млн рублей. Сумма устрашающая, но самое  удивительное то, что многие даже не подозревают о долгах и не помнят, платили ли они по счетам в прошлом месяце.

Прежде чем отправиться в путешествие, уточните, есть ли у вас долги за услуги ЖКХ.  Это можно сделать по телефону Центра единого обслуживания 56-04-31 и по адресам:  ул. Гоголя, 60 и ул. Варламова, 9.

Если долг есть, а возможности закрыть всю сумму разом нет, обратитесь в ЦЕО  за договором рассрочки.

Даже  если вы не планируете выезжать за границу, в любом случае не стоит  тянуть с оплатой. Просроченная задолженность "за воду" приведет к установке заглушки, а долги будут взысканы через суд. Демонтаж заглушки, судебные расходы – ненужные траты денег и нервов.

Обращайтесь в ЦЕО за информацией по вашим лицевым счетам и  путешествуйте без долгов!

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