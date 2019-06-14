С кем хочет заняться сексом Анфиса Чехова

Немного пофантазировав, телеведущая оценила звездных мужчин.

Издание StarHit узнало, что бы сделала Анфиса Чехова, если бы среди ее поклонников оказались знаменитости.

Ченнинг Татум – "Состарилась бы с ним умерла в один день".

- Когда смотрела первые фильмы с ним, думала: "Что за стриптизер? Вечно скачет голым!" Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг. Пару лет назад взглянула на Татума другими глазами, когда тот стал играть более серьезные роли. Теперь он симпатичен мне как человек!

Стас Михайлов – "Сбежала бы посреди свидания, отлучившись в туалет".

- Он женат! А я не рушу семьи. Если бы оказалась с ним на ужине, сначала наелась бы, потом – пулей домой! Не дай бог, случится продолжение банкета. Кстати, со свиданий действительно сбегала. Раньше ходила на встречи вслепую, с незнакомцами.

Аретм Дзюба – "Провела бы страстную ночь, а с утра повторила".

- Не отношусь к категории женщин, которые с ума сходят по спортсменам. Однако, когда смотрела чемпионат мира, Артем больше всех зацепил. В нем есть что-то дикое и брутальное.

Брэдли Купер – "Родила бы Солику брата и красавицу-сестричку".

- А что? Наши с Шейк детки породнились бы! На самом деле хочу дочку, но нет достойных претендентов. Слышала, у Купера с Ирой контракт. С радостью провернула бы подобное: заключила договор, заработала и родила красивого голубоглазого кучерявого ребенка. Да еще и с американским гражданством.

Егор Крид – "Отдала бы подруге в бессрочное пользование".

- Не понимаю ажиотажа вокруг мальчика. Егор для меня словно сын, вызывает материнские чувства. Как от мужчины легко от него отказалась бы. У меня есть парочка приятельниц — фанаток Крида. С удовольствием уступлю им. В реальной жизни никогда не делилась кавалерами с подругами, не приветствую и считаю такие действия секондхендом.