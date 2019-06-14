Подписаться
Новости. Общество
23:30, 14 Июня 2019
фото: Телеканал ТНТ

С кем хочет заняться сексом Анфиса Чехова

Загрузка...

Немного пофантазировав, телеведущая оценила звездных мужчин.

Издание StarHit узнало, что бы сделала Анфиса Чехова, если бы среди ее поклонников оказались знаменитости. 

Ченнинг Татум – "Состарилась бы с ним умерла в один день".

- Когда смотрела первые фильмы с ним, думала: "Что за стриптизер? Вечно скачет голым!" Но, как говорится, от ненависти до любви один шаг. Пару лет назад взглянула на Татума другими глазами, когда тот стал играть более серьезные роли. Теперь он симпатичен мне как человек!

Стас Михайлов – "Сбежала бы посреди свидания, отлучившись в туалет".

- Он женат! А я не рушу семьи. Если бы оказалась с ним на ужине, сначала наелась бы, потом – пулей домой! Не дай бог, случится продолжение банкета. Кстати, со свиданий действительно сбегала. Раньше ходила на встречи вслепую, с незнакомцами. 

Аретм Дзюба – "Провела бы страстную ночь, а с утра повторила".

- Не отношусь к категории женщин, которые с ума сходят по спортсменам. Однако, когда смотрела чемпионат мира, Артем больше всех зацепил. В нем есть что-то дикое и брутальное.

Брэдли Купер – "Родила бы Солику брата и красавицу-сестричку".

- А что? Наши с Шейк детки породнились бы! На самом деле хочу дочку, но нет достойных претендентов. Слышала, у Купера с Ирой контракт. С радостью провернула бы подобное: заключила договор, заработала и родила красивого голубоглазого кучерявого ребенка. Да еще и с американским гражданством.

Егор Крид – "Отдала бы подруге в бессрочное пользование".

- Не понимаю ажиотажа вокруг мальчика. Егор для меня словно сын, вызывает материнские чувства. Как от мужчины легко от него отказалась бы. У меня есть парочка приятельниц — фанаток Крида. С удовольствием уступлю им. В реальной жизни никогда не делилась кавалерами с подругами, не приветствую и считаю такие действия секондхендом.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2019, 06:40
Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом
09.06.2019, 09:30
В Карелии пенсионерка повстречала медведей во время прогулки
08.06.2019, 18:30
Приставам устроили публичную порку за "Невский пассаж"
10.06.2019, 09:22
Звезды российской эстрады выступят в Карелии в честь юбилея Кондопожского ЦБК
08.06.2019, 15:17
СРОЧНО: Ливни, грозы и шквалистый ветер надвигаются на Карелию
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии

Аналитика

14.06.2019 14:28
Обществоведение
Большой ремонт Ирины Мирошник 8
Провели целый день с главой Петрозаводска Ириной Мирошник и посмотрели, как маленькими шагами решается большая задача благоустройства города.
Туристы – это проблема или деньги?
13.06.2019 09:38
Крысы в городе: что делать? 2
11.06.2019 17:02
"Версия Куприянова не подтверждается документально" 2
10.06.2019 11:20
Лето: время жарить
10.06.2019 09:35
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2019 10:56
Личное мнение
"Дружба уже не так актуальна?" 7
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 11
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
14.06.2019 09:47
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»