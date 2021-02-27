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С коронавирусом в Карелии госпитализированы 532 человека, 83 из них в тяжелом состоянии

Новости. Общество
10:04, 28 Февраля 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 7 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 28 февраля, в стационарах находятся 532 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 442 - в состоянии средней тяжести, 83 тяжелобольных и 7 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались три человека и заразились коронавирусом 95. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40928 человек. Выздоровели – 36741. Умерли 306 пациентов.

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