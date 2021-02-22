С коронавирусом в Карелии госпитализированы 544 человека, 75 из них с тяжелом состоянии

В ковид-центрах республики к аппаратам ИВЛ подключены 8 пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 23 февраля, в стационарах находятся 544 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 461 - в состоянии средней тяжести, 75 тяжелобольных и 8 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 3 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от COVID-19 скончались два человека и заразились коронавирусом 150. Всего в республике за время пандемии инфицировано 40328 человек. Выздоровели – 35936. Умерли 292 пациентов.