С начала года петрозаводчане сдали в переработку более 10 тонн пластика

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В Петрозаводске продолжается реализация программы по раздельному сбору твердых коммунальных отходов, сообщили в мэрии города.
С начала года в специально установленные в городе сетчатые контейнеры для сбора ПЭТ-тары жители Петрозаводска отнесли 5042 кг пластиковых бутылок отнесли. Еще 4976 кг ПЭТ-бутылок собрано за тот же период во время ежемесячной акции "Сбормобиль".
"В настоящее время в Петрозаводске установлены 12 накопителей для сбора пластика", – отметила начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.
Для более компактного размещения пластиковых бутылок в накопителе их необходимо сжимать. При заполнении емкости следует сообщать об этом телефону 63-63-61.
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