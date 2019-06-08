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Новости. Общество
18:00, 08 Июня 2019

"С предшественниками Дегтярева настолько серьезных прибылей у предприятия не было"

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"Кареллеспром" объяснил, почему генеральному директору Павлу Дегтяреву была начислена высокая премиальная выплата.

С генеральным директором ПАО "ПХК "Кареллеспром" Павлом Дегтяревым заключен трудовой договор, заключаемый с руководителями юридических лиц, акционером которого является Республика Карелия. На тех же условиях трудовые договоры заключались с предыдущими генеральными директорами общества, например, с предшественником Дегтярева Николаем Раскатовым, при котором настолько серьезных прибылей у предприятия не было.

Размер премиальных выплат прописан и определен в условиях оплаты труда, в соответствии с которыми по результатам финансово-хозяйственной деятельности за год руководителю общества выплачивается вознаграждение, величина которого определяется решением общего собрания акционеров и не может составлять более 10% от суммы прибыли. Иных поощрительных выплат, надбавок и премий руководителю не допускается. К слову, Павел Дегтярев занимается благотворительностью: так, в прошлом году он передал личные средства многодетной семье на приобретение жилья в Петрозаводске.

С 2004 по 2017 годы ПАО "ЛХК "Кареллеспром" заработало 96 млн рублей чистой прибыли. А только за 2018 год чистая прибыль общества составила более 263 млн рублей, что в 3 раза больше прибыли, заработанной за все предыдущие годы работы общества.

Достижение таких высоких показателей работы, повлияло на решение акционеров общества, принятое 30 мая 2019 года на очередном годовом собрании акционеров (высший орган управления обществом), о премировании генерального директора ПАО "ЛХК "Кареллеспром" в размере, установленном трудовым договором.

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