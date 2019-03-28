С улиц Петрозаводска начали убирать каменную крошку

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Подрядная организация приступила к уборке зимнего смета с пешеходных зон Петрозаводска, сообщает мэрия.
"Каменная крошка, которой рабочие ООО "ТехРент" посыпали городские тротуары зимой, будет использована вторично. В настоящее время выполняется очистка тротуаров на проспекте Ленина, улице Куйбышева, а также на площади Гагарина и площади Ленина", - говорится в сообщении.
"Уборка смета ведется в основном вручную и пока лишь на тех участках тротуаров, с которых сошли снег и наледь. Каменная крошка, которой город посыпали зимой, вывозится и складируется на нашей базе. Предполагается, что она будет использована вторично", - пояснил исполнительный директор ООО "ТехРент" Александр Сорокин.
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