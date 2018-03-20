С увеличением МРОТ уровень бедности в Карелии сократится

Доля жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума превышает 17%, среднероссийский показатель – 12,4%.

Увеличение МРОТ, минимальной заработной платы и новая методика начисления "северных" надбавок позволят сократить уровень бедности в Карелии.

Об этом глава республики Артур Парфенчиков заявил сегодня на заседании правительства Карелии при обсуждении Концепции социально-экономического развития республики.

В документе проанализированы наиболее острые проблемы, в число которых входит рост численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Доля жителей Карелии с доходами ниже прожиточного минимума превышает 17%. По этому показателю республика находится на 24 месте в РФ. Среднероссийский показатель составляет 12,4%.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".