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С видом на реку: в новостройке в Студенческом переулке осталось всего несколько квартир в продаже

Новости. Экономика
10:45, 23 Сентября 2020
фото: © "СФК"
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Жилой дом "Riverside" от компании "СФК" сдан, готов к новоселью и попадает в программу "президентской ипотеки".

Он находится в Студенческом переулке, 9. До шумного центра пара минут, а из окон открывается прекрасный вид на реку и парк.

Компания "СФК" расположила жилой дом "Riverside" на закрытой безопасной территории, да еще и на берегу реки. Вот уж точно "мой дом – моя крепость". Но при этом в двух шагах от проспекта Ленина и Чапаевского кольца. Потока машин здесь вообще не слышно. Слышно речку и шум деревьев. Кругом гуляют студенты, мамы – с малышами.

Место, и правда, располагает к прогулкам. Студенческий бульвар выглядит ухоженно и приятно. Тут по соседству Кооперативный техникум, школа олимпийского резерва и Педагогический колледж – очень красивое здание, которому больше сотни лет. Если вы всегда ходите мимо этого района, как-нибудь обязательно пройдитесь по дворам.

Новостройка замечательно вписалась в окружающий пейзаж и среди зданий с историей выглядит уместно и уютно. Это полноценный бизнес-класс, где всего один подъезд с бесшумным лифтом OTIS, жилых этажей без учета паркинга, просторных офисов, и холла, шесть. Офисные помещения прямо сейчас сдаются в аренду.

Кстати, внутри помещение выглядит гораздо просторнее, чем кажется снаружи. И дело даже не в площади и планировках. Тут важен размер окон, а еще высота потолков – они здесь аж трехметровые! Окна есть даже в ванных комнатах. В результате в холле и в квартирах очень много воздуха.

Вот так выглядит вид с последних этажей. И, правда, очень и очень хорош. Как вам?

На другом берегу речки – большая детская площадка, но у дома на огороженной территории есть свой игровой комплекс. Выбор за родителями. Тут же – парковочные места.

За качество строительства отвечает генеральный подрядчик "СФК" – АО "Строительное предприятие №1", которое работает уже больше полувека. А общая площадь проектов, успешно реализованных компанией "СФК", шагнула за 200 тысяч кв. м! В жилом доме "Riverside" в продаже осталось всего несколько квартир, поэтому с экскурсией и бронированием точно стоит поспешить. Тем более что срок ипотеки по программе "Господдержка-2020" завершается в ноябре этого года.

Телефон: (8-814-2) 44-55-55.
Почта: sales@sfkrk.ru
Можно оставить запрос на сайте: www.sfkrk.ru
Группа в ВК: vk.com/sfk_karelia
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