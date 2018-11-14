С водителей штрафы будут автоматически списывать со счета

В России со следующего года штрафы за нарушение ПДД до трех тысяч рублей, возможно, будут взыскиваться в ускоренном режиме.

Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг, по SMS или заказным письмом. Вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого одна тысяча руб. Нововведение коснется миллионов автовладельцев.

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