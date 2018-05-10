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Новости. Общество
09:35, 10 Мая 2018

С водонасосной станции Древлянки-8 пройдет 11 мая онлайн-трансляция

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Директор ресурсоснабжающей организации ООО "Водоканал-3" Родион Андреев совместно с компанией “Чистый город” проведут прямой эфир на тему “Водоснабжение микрорайона артезианской водой”.

Ни для кого не секрет, что для водоснабжения Древлянки-8 была построена Водопроводная насосная станция, которая использует артезианские воды, добываемые из скважин глубиной 140 м. Такое решение предложило финское архитектурное бюро "AMFI Arkkitehdit Oy", которое является автором концепции застройки микрорайона. В Финляндии практически все населенные пункты снабжаются именно из подземных источников.

Новая система водоснабжения вызвала у жителей много опасений и слухов. Год назад местное СМИ уже проводило большое расследование "Пить или не пить? Какую воду пьют петрозаводчане и чем она может быть опасна". В ходе него выяснилось, что воду на Древлянке-8 можно пить прямо из-под крана, не фильтруя, а подземное водоснабжение является самым экологически-безопасным и экономически-оправданным (самый низкий тариф на воду по городу - 36 руб. 90 коп. К слову, тариф на воду в Петрозаводске - 39 руб. 15 коп.).

Городская же вода хоть и подается в город в полном соответствии нормам СанПиН, но в ней содержится крайне мало растворенных минеральных веществ, а из-за способа очистки для питья лучше использовать профильтрованную и/или кипяченую воду. Полное расследование читайте по ссылке, а также смотрите видео-репортаж на YouTube.

Во время прямого эфира вы можете задать вопросы, касающиеся темы водоснабжения микрорайона Древлянка-8.
Прямой эфир будет проходить 11 мая в 10:00: Instagram и во "ВКонтакте".

Заботьтесь о своем здоровье и пейте воду из-под крана в своей квартире на Древлянке-8. В продаже осталось всего два дома!

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