С заботой о природе: более 70% абонентов «Ростелекома» в Карелии перешли на электронные счета

Карельские абоненты «Ростелекома» всё чаще предпочитают электронные квитанции бумажным.

Уже 50 тысяч клиентов пользуются услугой в Едином личном кабинете. Всего же в республике более 70% абонентов компании получают счет за телефонию, интернет и интерактивное телевидение на e-mail или просматривают на сайте.

Благодаря сознательному подходу пользователей услуг компания ежемесячно сберегает более 310 килограммов бумаги, что эквивалентно сохранению 5–8 деревьев.

«Благодаря цифровизации на смену бумажным квитанциям приходят электронные счета. Это современно, удобно и экологично. Онлайн-квитанция всегда доступна для пользователя в личном кабинете, отражает весь расчет по услугам, ее можно легко и быстро оплатить, находясь в любом месте», — отметил директор Карельского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Маниев.

Единый личный кабинет «Ростелекома» является универсальным способом связи клиента с представителями компании. В нем можно получить консультацию, проверить или сменить тарифный план, подключить дополнительные услуги и опции, обменять бонусы и оплатить услуги связи.

«Наша семья активно внедряет экопривычки в свою жизнь. Мы уже давно отказались от бумажных чеков и квитанций: везде, где это возможно, мы выбираем электронные счета. Поэтому оплачиваем интернет и домашнее телевидение от “Ростелекома” в личном кабинете: это быстро и удобно, и не нужно хранить кипу квитанций дома», — рассказала абонент «Ростелекома» Марина Медведева.

Абоненты «Ростелекома» могут оплатить услуги связи в любом месте и без очередей удобным способом: онлайн с помощью банковской карты в Личном кабинете и на сайте «Ростелекома», через платежные интернет-системы и банковские приложения и терминалы, через видеосервис Wink на экране телевизора. Также клиентам компании доступна оплата на сайте «Ростелекома» с помощью системы быстрых платежей (оплата по QR-коду). В личном кабинете «Ростелекома» можно воспользоваться сервисами «Автоплатеж» и «Обещанный платеж».

Подробнее узнать об услугах и сервисах компании можно на сайте «Ростелекома» и по бесплатному телефону 8 800 1000 800.