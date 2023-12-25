Салат «оливье» стал любимой новогодней традицией 2% петрозаводчан

Женщины своей любимой новогодней традицией чаще называли украшение елки, а мужчины — праздничное застолье.
Экономически активные жители Петрозаводска приняли участие в открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob.
Как рассказали в источнике, больше всего на Новый год горожане любят встречи с близкими и украшение елки
(по 15%). Обмен подарками любимой новогодней традицией называют 9% опрошенных.
По 5% респондентов не изменяют обычаям устраивать новогоднее застолье и загадывать желания под бой курантов. Однако 5% предпочитают хорошенько выспаться, чтобы быть бодрыми всю праздничную ночь.
Опрос показал, что готовку традиционных блюд в качестве любимого новогоднего обычая назвали 4% горожан. По 3% опрошенных каждый Новый год любят запускать фейерверки и пить шампанское. Салат «оливье» в качестве любимой новогодней традиции назвали 2% опрошенных. По 1% голосов набрали такие обычаи, как поход в баню и путешествие.
Еще 13% назвали другие новогодние традиции: гулять на улице,
принимать участие в лотерее, не употреблять алкоголь, есть мандарины, кататься на лыжах, ездить на дачу/в деревню, поздравлять близких/друзей, надевать новые вещи.
И только у 7% нет любимых новогодних традиций.
Вместе с тем женщины своей любимой новогодней традицией чаще называли украшение елки, а мужчины — праздничное застолье. Женщины на Новый год любят загадывать желания.
Мужчины чаще отсыпаются перед праздничной ночью.
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