«Оливье» подорожал: стало известно, во сколько россиянам обойдется новогодний стол

Продукты для праздничного новогоднего стола подорожали на 13,5 %.

Набор продуктов для новогоднего стола подорожал в этом году на 13,5% и обойдется в среднем по России в 9,1 тысячи рублей, пишет РИА Новости, опираясь на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы за октябрь.

Так, новогодняя корзина включает продукты для горячего блюда (2 килограмма курицы, 500 граммов картофеля и чеснок), овощной нарезки (по 600 граммов помидоров и огурцов, 300 граммов зелени), закусок (800 граммов разных солений, 400 граммов сыра, по 300 граммов мясокопченостей, вареной и сырокопченой колбасы), бутербродов с икрой и шпротами, салатов «Оливье» и «Селедка под шубой» на четверых. В набор также входят фрукты (по килограмму апельсинов, мандаринов, винограда, яблок и 300 граммов лимонов) и 800-граммовый торт. Среди напитков — бутылка игристого и столового вина, коньяк, минеральная вода, а также сок и чай.

Аналогичная корзина в прошлом году обошлась бы в 8 050 рублей, а в этом году она стоит 9 140 рублей.