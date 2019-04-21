Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
19:40, 21 Апреля 2019
фото: pixabay

"Самая тяжелая невеста в России" похудела

Загрузка...

Жительница Волгограда Наталья Руденко, известная как самая тяжелая женщина России, сбросила более 40 килограммов.

Ей сделали операцию по уменьшению желудка, пишет "Лента.ру".

По словам Руденко, сейчас она весит 225 килограммов. "Я стала намного веселее. Во мне живет больше надежды и больше ожиданий от самой себя", — рассказала женщина сайту.

Волгоградка призналась, что пока не привыкла к прописанной ей врачами диете, но поняла ее необходимость. «Теперь я могу сказать: совершенно спокойно можно прожить и без майонеза, и без булочек-дурочек», — поделилась Руденко.

Помимо этого, она рассказала, что теперь может самостоятельно подняться пешком на третий этаж, хотя раньше даже на второй поднималась с двумя передышками.

О желании похудеть Руденко заявила осенью прошлого года. О ней писала волгоградская пресса, также женщина появлялась в шоу "На самом деле" на Первом канале, где ее прозвали "самой тяжелой невестой России".


Наталья Руденко Кадр: Первый канал

Сообщалось, что женщина сбила режим питания после того, как устроилась на работу в троллейбусное депо, и резко набрала вес из-за гормонального сбоя, произошедшего в результате выкидыша. По воспоминаниям Руденко, около семи лет назад она попала в больницу с гипертоническим кризом. Тогда волгоградка весила 160 килограммов, и к ней пришла врач-эндокринолог, которая сказала: "Жрать надо меньше". Эту фразу Руденко, по ее воспоминаниям, восприняла болезненно, перестав следить за весом, который впоследствии увеличился до 270 килограммов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.04.2019, 14:08
Юля вернулась
18.04.2019, 21:30
Обнаженный муж Наташи Королевой сделал селфи в ванной
16.04.2019, 19:10
Внешний вид Кудрявцевой привел поклонников в недоумение
16.04.2019, 11:39
Экс-министр спорта Карелии задержан в Петрозаводске
15.04.2019, 11:59
Соседи показывают настоящую драму
17.04.2019, 15:25
ВИДЕО: Судимый мужчина пытался зарезать девушку в Петрозаводске, спасли соседи

Аналитика

18.04.2019 15:39
Капитал
Вспоминая Худилайнена 9
В Карелии обсудили новую программу расселения из аварийного жилья, которая начинается в этом году и продлится до 2025 года.
Заложники "форелевого бума" 1
18.04.2019 15:08
Народ против административного памятника 21
17.04.2019 10:10
Православное духовенство и чиновники озаботились "прополкой" молодежи 13
16.04.2019 15:10
"Истинные финны" покоряют электорат 4
15.04.2019 14:13
Вся аналитика

Чтиво

18.04.2019 14:10
Частная жизнь
Бабье царство у помойки 4
Жительницы Чалны рассказали, как они пытаются выжить в доме, который держится на монтажной пене.
Юля вернулась
15.04.2019 14:08
Соседи показывают настоящую драму 17
15.04.2019 11:59
"Автоматизация бардака и хаоса приводит к автоматизированному бардаку и хаосу" 2
11.04.2019 12:45
архив чтиво

Медиа

Фестиваль по чирлидингу в Петрозаводске
20.04.2019 13:36
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»