Самая толстая супермодель Эшли Грэм подписала контракт со слезами на глазах

Одной из самых популярных и известных моделей plus size — Эшли Грэм — удалось подписать первый контракт с косметической маркой Revlon.

Девушка стала лицом линии "Живая смелость". Об этом модель сообщила своим подписчикам в "Инстаграме", пишет life.

"Полным девушкам никогда не предлагали сотрудничать с косметическими компаниями. Это новый уровень, ранее такого не было. Я так счастлива, я даже заплакала", - написала Эшли.

Эшли Грэм является самой полной супермоделью в мире. Она снималась для коллекций джинсовой одежды Levi Strauss & Co., сотрудничала с такими брендами, как Marina Rinaldi, Addition Elle, Evans. Также девушка дефилировала на показах мировых брендов, разрушая представление о принятых стандартах красоты и доказывая, что выглядеть стильно и эффектно можно с любыми формами.