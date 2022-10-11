Самая веселая деревня России получила знак «Сделано в Карелии»

Туристический проект «Киндасово – самая веселая деревня России» отмечен знаком «Сделано в Карелии», сообщили в правительстве республики.

Проект «Киндасово – самая веселая деревня России» появился в 2018 году. Его создатели, предпринимательницы Светлана Хребетова и Юлия Толмачёва, мечтали рассказать об истории и культуре старинной деревни, где проходит фестиваль сельского юмора, жителям и гостям республики, привлечь туристов.

Для реализации инициативы в 2020 году они обратились в региональный Минэк. В итоге собрали около 330 тысяч рублей и получили чуть более одного миллиона рублей государственного софинансирования.

С помощью господдержки предпринимательницы смогли обустроить кемпинговую зону на берегу реки Шуя. В деревне были установлены два небольших гостевых домика – глемпинги «Черника» и «Брусника» для семейного отдыха или выезда небольших компаний, обустроено место для уличного питания: на берегу появились костровище, лавки, навес, а также туалеты.

Руководители проекта Светлана Хребетова и Юлия Толмачёва получили на днях в Центре «Мой бизнес» республики знак «Сделано в Карелии».