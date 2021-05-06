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Самарскую рецидивистку арестовали в Петрозаводске за кражу 880 рублей

Новости. Криминал
11:33, 07 Мая 2021
фото: CC0 / lechenie-narkomanii
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Ранее неоднократно судимая молодая жительница Самары приехала в Карелию разжиться деньгами и оказалась за решеткой, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска обратился 30-летний горожанин. Он рассказал, что неизвестные похитили у него телефон, воспользовались мобильным банком и сняли со счёта более 880 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастна 29-летняя ранее неоднократно судимая жительница города Самара.

Подозреваемая призналась, что обнаружила чужой гаджет, когда ехала в такси. Возвращать его законному владельцу она не собиралась, так как приехала в карельскую столицу, надеясь добыть денежные средства незаконными способами. Телефон оставила для личного пользования. Затем, подобрав пароль, девушка получила доступ и к банковскому счёту. Списанные с чужого счета деньги она потратила на личные нужды.

По фактам кражи смартфона и денежных средств с банковского счета возбуждены уголовные дела. В настоящее время фигурантка заключена под стражу за ранее совершённое тяжкое преступление.

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