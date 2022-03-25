Самбисты из Петрозаводск вернулись с медалями с Первенства Северо-Запада

Борцы из Петрозаводска достойно представили Карелию в Великом Новгороде на Первенстве Северо-Западного Федерального округа по самбо среди юношей и девушек.

Валерия Кузьмук стала победительницей среди девушек 2008–2010 годов рождения. Она завоевала право участия в Первенстве России по самбо в составе команды СЗФО. Валерию тренирует Александр Богданов. Кроме того, среди девушек 2006–2008 гг. р. «бронзу» выиграла Ксения Скочилова. Спортсменки являются воспитанницами петрозаводского клуба «Чемпион». Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 5 Александр Егоров, Иван Кораблев, Эрик Гюламирян выиграли бронзовые медали соревнований. Юношей тренируют Роман Шегельман и Артуш Асрян. В качестве судьи на турнире дебютировал один из ведущих самбистов республики и СШОР-5 Роберт Мойсеенко.

Соревнования в Великом Новгороде собрали более 250 спортсменов в разных весовых категориях. Сильнейшие борцы в своих возрастных группах приехали из 11 субъектов Российской Федерации: из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, из Карелии и Коми, а также из Ненецкого автономного округа и Санкт-Петербурга.