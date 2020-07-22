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"Самих себя осаживать": глава Карелии призвал реально смотреть на будущее республики

Новости. Общество
12:38, 23 Июля 2020
фото: Михаил Шкрыкин/Руна
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Правительство Карелии должно сконцентрироваться на реальных проектах развития республики и не предаваться "фантазиям", считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня в ходе онлайн-заседания правительства.

"У нас тоже иногда есть такая особенность, что мы начинаем фантазировать и придумывать проекты, которые по всей видимости не реализуются. Здесь нужно самих себя тоже осаживать и говорить: "Нет, это нереально. Это красиво, но это нереально".  Жизнь такая. А вот то, что реально нужно, конечно, пробивать и пробивать", - сказал губернатор.

Ранее он говорил о нереальных проектах, которые были у предыдущего состава правительства при Александре Худилайнене. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ванёк
2020-07-23 13:29:41
ФТЦ уже провалили . Что ещё ????
zanoza
2020-07-23 13:23:28
Да уж чего-чего а фантазёров в правительстве хватает, один из них обещал расширить ПТЗ до Сямозера :)
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