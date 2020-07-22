"Самих себя осаживать": глава Карелии призвал реально смотреть на будущее республики

Правительство Карелии должно сконцентрироваться на реальных проектах развития республики и не предаваться "фантазиям", считает глава республики Артур Парфенчиков.

Об этом он заявил сегодня в ходе онлайн-заседания правительства.

"У нас тоже иногда есть такая особенность, что мы начинаем фантазировать и придумывать проекты, которые по всей видимости не реализуются. Здесь нужно самих себя тоже осаживать и говорить: "Нет, это нереально. Это красиво, но это нереально". Жизнь такая. А вот то, что реально нужно, конечно, пробивать и пробивать", - сказал губернатор.

Ранее он говорил о нереальных проектах, которые были у предыдущего состава правительства при Александре Худилайнене. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".