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Новости. Общество
21:05, 24 Октября 2019
фото: РИА Новости

Самой богатой женщиной России вновь стала жена экс-мэра Москвы

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Президент Inteco Management Елена Батурина возглавила рейтинг Forbes с состоянием в 1,2 млрд долларов. Она занимает первую строчку уже пять лет.

Forbes представил новый рейтинг богатейших россиянок. В этом году в нем впервые сразу две женщины-миллиардера — бессменный лидер, жена бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина и основательница крупнейшего в России интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук с состоянием в 1 млрд долларов. Совокупное состояние участниц рейтинга выросло до рекордной суммы 9,9 млрд долларов, пишет Forbes.

На третьем месте среди самых богатых женщин России — жена миллиардера Юрия Ковальчука Татьяна. Она единственный новичок рейтинга, ее состояние оценивается в 600 млн долларов.

В десятку рейтинга также вошли бывшая жена миллиардера Дмитрия Рыболовлева Елена (600 млн долларов), акционер "Прогресса" ("ФрутоНяня" и "Липецкий бювет") Ольга Белявцева (550 млн), дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия (500 млн), акционер "Новатэка" Татьяна Кузнецова (460 млн), совладелец и основатель "Содружества" Наталья Луценко (425 млн), бывшая жена основателя "Группы Черкизово" Игоря Бабаева Лидия Михайлова (415 млн), акционер "Фосагро" Евгения Гурьева (390 млн).

Замыкает рейтинг пятикратная победительница турниров серии Большого шлема Мария Шарапова, состояние которой оценивается в 180 млн. В качестве капитала теннисистки указаны призовые, рекламные доходы и собственный бренд конфет и шоколада, пишут РИА Новости.

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