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Новости. Общество
20:40, 12 Июля 2018

Самозанятые будут оплачивать налог и медстраховку

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С 2019 года для самозанятых введут единый платеж с выручки, куда войдут налог и страховые взносы.

Перечисления будут производиться в Фонд ОМС. Об этом рассказали в Минэкономразвития, пишет news.mail со ссылкой на "Известия".

Минфин ориентируется на работников, которые зарабатывают более 800 тысяч рублей ежемесячно при условии работы 12 месяцев в году без отпуска. Сбор составит 3% при оказании услуг физическому лицу и 6% — юридическому.

Предполагается, что с профессионального дохода физлиц, которые не имеют наемных работников, будет взиматься автоматизированный сбор с помощью мобильного приложения.
Для потребителей услуг самозанятых готовится госпрограмма лояльности, которая предполагает несколько вариантов: налоговый вычет или баллы, которые можно будет реализовать для погашения обязательств. Гражданам придется требовать у самозанятых чеки за оказание услуг.

Введение платежа зафиксировано в проекте "Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифнойполитики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов", порядок перечислений согласован с налоговой службой.

Пилотный проект по применению налогового режима пройдет в отдельных регионах в течение пяти лет.

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