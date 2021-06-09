Самозанятые получат право на ипотечные каникулы

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении ипотечных каникул заемщикам.

Как сообщает РБК, впервые в их число вошли самозанятые, получающие доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

Теперь заемщик может уменьшить или приостановить выплаты по ипотечному кредиту на срок до полугода.



В законе уточняется перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации. Напимер, справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога.

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