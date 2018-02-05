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Новости. Экономика
13:00, 05 Февраля 2018

"Сампо.ру" – интернет для всех

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120 рублей за ГОД качественного и надежного интернета. Один платеж позволит пользоваться интернетом без ограничений на протяжении 365 дней.

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"Сампо.ру" – Надежный. Быстрый. Твой.

На правах рекламы

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-02-05 17:01:01
тырнет, понимаете ли, за 120 р. в год. Налетай подешевело.
Ржунимагу :)
Идешь по ссылке, а там БАБАХ! три тарифа 280-420-500 в МЕСЯЦ. :)
Доктор Лень
2018-02-05 19:52:23
Беня, обсампилось "Сампо"..
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