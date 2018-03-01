"Сампо.ру": интернет за 120 рублей

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Компьютерная сеть "Сампо.ру" проводит акцию: год качественного и надежного интернета всего за 120 рублей.
Один платеж позволит пользоваться интернетом без ограничений на протяжении 365 дней.
Абонентам "Сампо.ру" также доступны сервисы круглосуточной техподдержки и "Личный кабинет", доступ к камерам "Мой город" и различному медиаконтенту.
Акция продлится до 31 марта 2018 года.
Подробности по телефону: 22-00-00 и на сайте: go.sampo.ru.
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