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499
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Тетрадь
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Новости. Общество
10:02, 04 Сентября 2018

"Сампо.ру": надежный интернет и цифровое ТВ

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Теперь не только интернет, но и телевидение стало доступным! На тарифах "Форсаж" "Сампо.ру" можно на скорости до 100 Мбит/с выходить в интернет и смотреть ТВ без абонентской платы.

87 телеканалов заинтересуют взрослых и детей. Развлекательные, образовательные, новостные, музыкальные телеканалы - все это на тарифах "Форсаж". При подключении ТВ-приставка в подарок!

"Форсаж" - семейный тариф, который "не бьет" по кошельку. Ежемесячная плата составляет 420 рублей (пакет 36 Мбит/с и 87 телеканалов).

А еще круглосуточная техподдержка, доступ к сервисам "Мой Город" и "Охрана", удобный способ оплаты через "Личный кабинет".

"Сампо.ру" – Надежный. Быстрый. Твой.

Подробности по телефону 22-00-00 и на сайте go.sampo.ru.

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