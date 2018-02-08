"Сампо.ру": подключи Интернет со скидкой

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"КонтракТ" отлично подойдет студентам и абонентам, которые заранее планируют свои расходы. Так при подключении к тарифу "КонтракТ – 60" внешняя скорость Интернет-соединения составит 60 Мбит/с, а единоразовый годовой платеж – 4150 рублей. Экономия в год 1850 рублей!
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