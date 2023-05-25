Самый южный город Карелии оказался «полюсом холода» в европейской части России

По словам ведущего специалиста центра ФОБОС, температура в Олонце в начале лета опустилась до -4,2 градуса.

Заморозки не отпускают Северо-Запад и центральную часть России. Летний морозец наблюдается не только в Ленинградской области. Об этом пишет Фонтанка.ру со ссылкой на телеграм-канал ведущего специалиста центра «ФОБОС» Михаил Леус.

Ночами заморозки также атакуют Карелию, Псковскую, Новгородскую и Тверскую области. Холоднее всего — в Олонце. В карельском городе минимум составил 4,2 градуса ниже нуля.

В Ленобласти местами немногим теплее — до минус 3. Аналогичная температура зафиксирована в Псковской и Новгородской областях. Теплее — в Тверской, там около минус 1.

«Предстоящая ночь будет заключительной в череде очень холодных», — говорит Михаил Леус. Он добавляет, что понижение температуры возможно и в Подмосковье. Там, правда, столбики термометров опустятся до плюс 1. Однако это может привести к «заморозкам на почве» «полюсом холода»