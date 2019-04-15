Самым популярным политиком на парламентских выборах в Финляндии оказался лидер "Истинных финнов"
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Популистская партия "Истинные финны" заняла на выборах второе место, до победы ей не хватило несколько тысяч голосов.
Успех популистской партии "Истинные финны", которая впервые заняла на парламентских выборах в Финляндии второе место, многие наблюдатели связывают с ее позицией по отношению к прибывающим в страну беженцам. "Истинные финны" требуют ужесточения миграционной политики, и эта тема стала одной из главных в выступлениях лидера партии Юсси Халла-ахо на предвыборных дебатах. А сам Халла-ахо оказался по итогам выборов самым популярным финским политиком.
По сравнению с выборами 2015 года "Истинные финны" ненамного укрепили свое положение в парламенте Финляндии. Они получат еще один депутатский мандат и займут 39 из 200 мест, но это будет вторая по представительству парламентская партия страны. Возможно, успех "Истинных финнов" оказался бы более существенным, если бы в 2017 году в партии не произошел раскол, который привел к созданию нового правоцентристского движения – "Синее будущее". Его активистам не удалось завоевать симпатии избирателей – партия с треском проиграла выборы, а "Истинным финнам" не хватило для победы над социал-демократами всего около семи тысяч голосов избирателей.
Напомним, парламентские выборы в Финляндии прошли 14 апреля. В них приняли участие около двух десятков партий, в том числе – восемь новых, однако основная борьба развернулась между социал-демократами, популистами из "Истинных финнов" и правоцентристами из "Национальной коалиции". Лидерами очередного политического марафона стали социал-демократы, получившие 17,7% голосов избирателей и одержавшие победу впервые за 20 лет.
Читайте подробнее в статье "Истинные финны покоряют электорат"
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