Самым популярным политиком на парламентских выборах в Финляндии оказался лидер "Истинных финнов"

Популистская партия "Истинные финны" заняла на выборах второе место, до победы ей не хватило несколько тысяч голосов.

Успех популистской партии "Истинные финны", которая впервые заняла на парламентских выборах в Финляндии второе место, многие наблюдатели связывают с ее позицией по отношению к прибывающим в страну беженцам. "Истинные финны" требуют ужесточения миграционной политики, и эта тема стала одной из главных в выступлениях лидера партии Юсси Халла-ахо на предвыборных дебатах. А сам Халла-ахо оказался по итогам выборов самым популярным финским политиком.

По сравнению с выборами 2015 года "Истинные финны" ненамного укрепили свое положение в парламенте Финляндии. Они получат еще один депутатский мандат и займут 39 из 200 мест, но это будет вторая по представительству парламентская партия страны. Возможно, успех "Истинных финнов" оказался бы более существенным, если бы в 2017 году в партии не произошел раскол, который привел к созданию нового правоцентристского движения – "Синее будущее". Его активистам не удалось завоевать симпатии избирателей – партия с треском проиграла выборы, а "Истинным финнам" не хватило для победы над социал-демократами всего около семи тысяч голосов избирателей.

Напомним, парламентские выборы в Финляндии прошли 14 апреля. В них приняли участие около двух десятков партий, в том числе – восемь новых, однако основная борьба развернулась между социал-демократами, популистами из "Истинных финнов" и правоцентристами из "Национальной коалиции". Лидерами очередного политического марафона стали социал-демократы, получившие 17,7% голосов избирателей и одержавшие победу впервые за 20 лет.

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