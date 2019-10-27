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Новости. Общество
13:29, 27 Октября 2019
фото: Валерий Поташов

"Самым приятным для тех, кто требует на Западе легализовать людоедство, будет поедание русских детей"

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Православные ученые и священники пугали участников конференции в Петрозаводском университете западными ценностями и бездуховной наукой.

Едва ли кто из ученых Петрозаводского государственного университета, открывавших в конце 90-х годов Центр Интернета при поддержке Фонда Сороса, задумывался над тем, какую "бомбу" он закладывает под духовное воспитание карельского студенчества. Однако именно так представляет влияние всемирной системы компьютерных сетей и известного американского финансиста на российскую молодежь руководитель межрегиональной просветительской организации "Объединение православных ученых" и настоятель сельского храма из Воронежской области Геннадий Заридзе, выступивший с докладом на конференции "Христианские ценности и научное познание как ресурсы развития общества", которая прошла в университетских стенах 23 октября.

От православного ученого Заридзе досталось не только Джорджу Соросу и Интернету, но и всему Западу, который, по словам сельского батюшки, захотел "схлопнуть" христианскую цивилизацию – за однополые браки, эвтаназию и даже людоедство. Причем, как заявил докладчик, самым приятным для тех, кто требует на Западе легализовать людоедство, будет поедание русских детей.

"Это официально показали по телевизору! – заверил участников конференции православный ученый Заридзе. – Все ужаснулись, кто увидел. Но все понятно – проталкивается идея язычества. Это все языческие "ценности", о чем мы сейчас сказали. А почему? А потому что недооценено христианство, недопонимается смысл того, что принес Христос. Некоторые вообще не хотят знать по этому поводу ничего. В связи с этим деградация человечества, понимаете, очевидна. И, как говорится, "свято место пусто не бывает". Там, где нет Бога, там, где нет веры, там нет направления, которое должно помочь людям стать, в общем-то, людьми, они начинают падать в дно язычества".

Подробнее – в нашем репортаже.

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