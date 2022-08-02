Санаторий «Марциальные воды» в Карелии может стать местом медицинской реабилитации детей с Донбасса

Международная благотворительная организация «Справедливая помощь Доктора Лизы», которая помогает беженцам с Донбасса, рассмотрит возможности использования санатория «Марциальные воды» в Карелии для реабилитации детей беженцев.

Об этом сообщили в министерстве социальной защиты Карелии после визита в республику президента организации Ольги Демичевой. Она рассказала, что «Справедливая помощь Доктора Лизы» помогает Донбассу с 2014 года, организует лечение тяжелобольных и раненых детей из ДНР и ЛНР, отправляет гуманитарные грузы.

Представители организации пообщались с семьями, которые проживают в пунктах временного размещения в Петрозаводске и поселке Марциальные воды. Они получили гуманитарную помощь — почти полтонны школьно-письменных принадлежностей, одежды и продуктов.

«По итогам посещения президент организации Ольга Демичева предложила продолжить сотрудничество с Республикой Карелия и подготовить заявку на зимнюю одежду и обувь для нуждающихся. Также она выразила заинтересованность в рассмотрении лечебной базы ООО «Санаторий «Марциальные воды» в качестве площадки медицинской реабилитации», — говорится в сообщении министерства.