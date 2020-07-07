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Санаторий "Марциальные воды" в Карелии откроется уже на следующей неделе

Новости. Общество
09:14, 08 Июля 2020
фото: © Правительство Карелии
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Из-за пандемии коронавируса санаторий был закрыт 2 месяца, и своих первых после перерыва гостей здравница примет 15 июля, сообщили в Управлении пресс-службы главы Карелии.

Руководство "Марциальных вод" воспользовалось вынужденным простоем и провело капитальный ремонт пищеблока, который много лет был одним из самых слабых мест санатория и с каждым годом увеличивался риск, что учреждение закроют после очередной проверки – теперь он будет соответствовать всем необходимым требованиям.

Кроме того, отремонтирована кровля концертного зала, ведутся ремонтные работы по созданию новых медицинских кабинетов под реабилитационный центр и установки лифта. В здании появятся и новые, комфортабельные номера, в первую очередь для размещения пациентов реабилитационного отделения. Продолжаются работы по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Безбарьерная среда – одно из условий, необходимых для того, чтобы направлять таких пациентов на реабилитацию по линии Фонда социального страхования.

Сейчас главная задача – это строительство новой газовой котельной для нужд здравницы и посёлка, отметил глава Карелии Артур Парфенчиков во время визита в санаторий.

Строительство котельной ведет ставропольская фирма "Вектор", выигравшая конкурс. Планировалось, что строительно-монтажные работы будут завершены к 31 июля, но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, сроки сдвигаются на месяц. Часть блоков модульной котельной уже смонтирована, проведены гидравлические испытания, ведутся работы по проведению электрики и установке автоматики, монтируется дымовая труба. До 30 сентября объект должен быть введен в эксплуатацию. Общая стоимость работ составляет 100 млн рублей.

"Панируем построить новый корпус на 100 мест и ещё один, поменьше, на 30 мест, на озере Верхняя Ламба", – отметил глава  региона.

Вся необходимая документация для строительства подготовлена, в ближайшее время пройдет конкурс по разработке проекта. На проведение таких масштабных работ из бюджета республики в рамках программы комплексной модернизации санатория выделено 45 млн рублей, основную часть инвестиций планируется привлечь из федерального бюджета.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Василий
2020-07-08 09:30:13
Хороший санаторий! Только дорогой и много уголовных дел с ним связано, все мы знаем и почему.....
Гость
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